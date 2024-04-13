مصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره محطة أسوا بالمحلة

شهدت محطة أسوا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة دهس شخص أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية بشكل مفاجئ والذي لقي مصرعه أسفل عجلات القطار .

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية جثة هامدة إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث دهس القطار أثناء عبور شخص بمحطه أسو بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية وتبين أنه شخص يدعي "عماد السيد ابراهيم" وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفي المحلة العام .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.