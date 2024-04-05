حياته انتهت بعدها بيومين | وفاة زوجين تبكي قرية كاملة في طنطا

شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان منصور الكيلاني عقب وفاة زوجته وتدعى صباح أبو حلاوة بيومين فقط وسط حالة من الحزن بين الأهالي على فراق الزوجين.

وأفاد محمد حسن احد جيران الزوجين أن حالة من الصدمة والوجيعة انتابت كافة جيران الزوجين لافتا بقوله "مشهد الجنازة كان قد شارك فيه الجيران والاقارب وسط لحظات من البكاء والدموع حزنا علي فراق الزوجين كونهما اتسما بحسن الاخلاق والسيرة الحسنه طوال عمرهما " .



في ذات السياق كشفت حسناء محمد جارة الزوجين أن تلك حكاية إنسانية وحب عميقة وارتباط كبير دام طوال عشرة تجاوزت 30 سنة مشيرة بقولها “حزن الزوج وارتباط بزوجته جعلته يرحل بعد وفاتها بنحو 48 ساعه حزنا علي رحيلها المفاجئ إثر وعكة صحية مفاجئة”.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد ثلعب رئيس نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال المستشفى جثمان زوج توفي بعد وفاة زوجته بيومين حزنا على فراقها.

كما أوصت الجهات المعنية و تقنين الإجراءات وتحريات رجال مباحث أمن الداخلية بـ الغربية فكشفت التحريات الأمنية أنه يدعي منصور الكيلاني مقيم منطقة سيجر بمدينة طنطا وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بإنهاء تصاريح دفن جثمان الزوج .