عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياته انتهت بعدها بيومين | وفاة زوجين تبكي قرية كاملة في طنطا

الزوجين
الزوجين

شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان منصور الكيلاني عقب وفاة زوجته وتدعى صباح أبو حلاوة بيومين فقط وسط حالة من الحزن بين الأهالي على فراق الزوجين.

txt

قاضي جنايات طنطا للمتهمين بقضية الطالبة «فرح»: أنهيتم حياتها دون رحمة والعدالة ستتحقق

وأفاد محمد حسن احد جيران الزوجين أن حالة من الصدمة والوجيعة انتابت كافة جيران الزوجين لافتا بقوله "مشهد الجنازة كان قد شارك فيه الجيران والاقارب وسط لحظات من البكاء والدموع حزنا علي فراق الزوجين كونهما اتسما بحسن الاخلاق والسيرة الحسنه طوال عمرهما " .


في ذات السياق كشفت حسناء محمد جارة الزوجين أن تلك حكاية إنسانية وحب عميقة وارتباط كبير دام طوال عشرة تجاوزت 30 سنة مشيرة بقولها “حزن الزوج وارتباط بزوجته جعلته يرحل بعد وفاتها بنحو 48 ساعه حزنا علي رحيلها المفاجئ إثر وعكة صحية مفاجئة”.

جنايات طنطا تقضي بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة الطالبة "فرح" لفضيلة المفتي

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ  من الرائد محمد ثلعب رئيس نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال المستشفى جثمان زوج توفي بعد وفاة زوجته بيومين حزنا على فراقها.

كما أوصت الجهات المعنية و تقنين الإجراءات وتحريات رجال مباحث أمن الداخلية بـ الغربية  فكشفت التحريات الأمنية أنه يدعي منصور الكيلاني مقيم منطقة سيجر بمدينة طنطا وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بإنهاء تصاريح دفن جثمان الزوج .

أجهزة الأمنية الصدمة والوجيعة الزوجين الجهات المعنية بمحافظة الغربية تشييع جثمان تحرر محضر بالواقعة حالة من الصدمة طنطا بمحافظة الغربية لأجهزة الأمنية محافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وابنتها دهسا في حادث سير بطريق "المحلة - طنطا"

ترشيحاتنا

بلينكن: واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الهجوم على موظفي الإغاثة

كانت بتلعب.. غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

طب الأزهر ينجح في إجراء عملية نادرة لمريض يعاني صعوبة البلع.. صور

الأعمال بالخواتيم فاجتهدوا.. خطيب المسجد النبوي: أيام معدودة ويذهب التعب ويبقى الأجر

احترس| البعض يهدأ والآخر يفترس.. تأثير كسوف الشمس على الحيوانات

صيغة الصلاة النارية مفتاح الفرج لـ40 بابا للخير.. رددها في آخر جمعة من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

فيديو

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ