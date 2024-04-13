جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به فريقه مباراة جيرونا المقرر إقامتها في الثانية ظهر اليوم، السبت، على ملعب "سيفيتاس واندا ميروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري.

ويقود الثنائي أنطوان جريزمان وأنخيل كوريا هجوم فريق أتلتيكو مدريد أمام جيرونا في هذه المباراة.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة جيرونا كالتالي:

- حراسة المرمى: أوبلاك

- الدفاع: رينيلدو، هيرموسو، سافيتش

- خط الوسط: ريكيلمي، كوكي، مولينا، دي بول، ساؤول

- الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا.

يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة وتعادل 4 وخسارة 8.

أما جيرونا، فيحتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، حقق خلالها 20 انتصارًا وتعادل 5 مرات وخسر مثلها.