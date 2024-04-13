محمد الدمراوى: عامان للتحضير لدور “المعلم جزرة” في مسلسل جودر

قال الفنان محمد الدمراوي الذي قام بدور جزرة في مسلسل جودر إنه استغرق وقتا للتحضير للعب دوره المميز في المسلسل الذي تم عرضه في شهر رمضان.

وأوضح الدمراوي في مقابلة مع برنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز أنه يعطي الأولوية للفن عن عمله الأساسي كطبيب، معتبرا التمثيل شغفه الأساسي منذ ٢٥ عاما وقبل التحاقه بكلية الطب.

وأضاف أنه طوال الوقت لم يكن يرى نفسه سوى كونه ممثلا. وحول التحضير لدوره الذي قام به بإتقان

و قال الدمراوي إنه كان قد اطلع على سيناريو العمل قبل عامين حيث كان مقررا عرض مسلسل جودر في موسم رمضان العام الماضي, إلا أنه تم تأجيله, وهذا ما أتاح له الفرصة للتحضير بشكل جيد لدور المعلم جزرة في المسلسل.

وأضاف أنه كان لديه ثلاث نسخ من سيناريو المسلسل للاطلاع عليه بشكل مستمر حيثما تواجد سواء في العمل أو السيارة أو المنزل.