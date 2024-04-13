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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مائة ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام العيد

حديقة الحيوان بالاسكندرية
حديقة الحيوان بالاسكندرية

قالت الدكتورة أمينة فتحي مدير حديقة حيوان الإسكندرية إن حديقة حيوان الإسكندرية تعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر بعد حديقة حيوان الجيزة.

 وأضافت الدكتورة أمينة في مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى،  أن الحديقة استقبلت خلال أول ثلاثة أيام في العيد نحو ١٠٠ ألف زائر ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بنهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

 وأوضحت أنه بعد اغلاق حديقة حيوان الجيزة للتجديدات ازداد الإقبال على زيارة حديقة حيوان الإسكندرية من جانب رحلات اليوم الواحد الوافدة من المحافظات المجاورة.

 وحول تطوير الحديقة، أكدت الدكتورة أمينة أنه يجري جلب حيوانات جديدة وتجديد الحديقة وصيانتها تحت منظومة تخضع لوزارة الزراعة.

حدائق الحيوان الإقليمية

 وكشفت مدير حديقة حيوان الإسكندرية عن خطة الوزارة للتكامل بين حدائق الحيوان الإقليمية للتزاوج بين الحيوانات النادرة المتواجدة في هذه الحدائق للحفاظ على سلالتها بشكل مستدام.

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