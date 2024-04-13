فنادق جنوب سيناء كاملة العدد وتدفق الرحلات علي جبل موسي ورأس سدر

شهدت منتجعات وفنادق جنوب سيناء اقبال كبير من السياح المصريين والعرب لقضاء إجازة عيد الفطر بها .

وتفوقت مدينة دهب علي شرم الشيخ في حجم الاشغالات حيث وصلت نسبة الاشغالات بها 100٪ في إقبال كبير وغير مسبوق .



وقال محمد الغنام مستثمر ومالك منتجع سياحي بمدينة دهب إن الإقبال كبير في مدينة دهب في عيد الفطر المبارك نتيجة الطقس الرائع وتنوع المنتج السياحي بدهب .



وأضاف احمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ إن شرم الشيخ شهدت اقبال كبير من السياح من الدول العربية والمصريين في إجازة كبيرة تتجاوز الأسبوع .



وفي رأس سدر تدفقت الحافلات السياحية علي شواطئ جنوب سيناء من محافظات القاهرة و الدلتا للاستمتاع بالشواطئ الخلابة .



وشهدت مدينة سانت كاترين اقبال من السياح لصعود جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس .

وفي طور سيناء اقبل المواطنين علي زيارة حمام موسي والاستمتاع بالعيون الكبريتية.



وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الاشغالات تجاوزت 80% علي مستوى جنوب سيناء.



اقبال سياحي بجنوب سيناء

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اقبال سياحي براس سدر

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