فنادق جنوب سيناء كاملة العدد وتدفق الرحلات علي جبل موسي ورأس سدر

شهدت منتجعات وفنادق جنوب سيناء اقبال كبير من السياح المصريين والعرب لقضاء إجازة عيد الفطر بها .
وتفوقت مدينة دهب علي شرم الشيخ في حجم الاشغالات حيث وصلت نسبة الاشغالات بها 100٪ في إقبال كبير وغير مسبوق .
وقال محمد الغنام مستثمر ومالك منتجع سياحي بمدينة دهب إن الإقبال كبير في مدينة دهب في عيد الفطر المبارك نتيجة الطقس الرائع وتنوع المنتج السياحي بدهب .
وأضاف احمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ إن شرم الشيخ شهدت اقبال كبير من السياح من الدول العربية والمصريين في إجازة كبيرة تتجاوز الأسبوع .
وفي رأس سدر تدفقت الحافلات السياحية علي شواطئ جنوب سيناء من محافظات القاهرة و الدلتا للاستمتاع بالشواطئ الخلابة .
وشهدت مدينة سانت كاترين اقبال من السياح لصعود جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس .
وفي طور سيناء اقبل المواطنين علي زيارة حمام موسي والاستمتاع بالعيون الكبريتية.
وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الاشغالات تجاوزت 80% علي مستوى جنوب سيناء.