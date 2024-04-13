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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فنادق جنوب سيناء كاملة العدد وتدفق الرحلات علي جبل موسي ورأس سدر

اقبال علي حمام موسي
اقبال علي حمام موسي

شهدت منتجعات وفنادق جنوب سيناء اقبال كبير من السياح المصريين والعرب لقضاء إجازة عيد الفطر بها .
وتفوقت مدينة دهب علي شرم الشيخ في حجم الاشغالات حيث وصلت نسبة الاشغالات بها  100٪  في إقبال كبير وغير مسبوق .


وقال محمد الغنام مستثمر ومالك منتجع سياحي  بمدينة دهب  إن الإقبال كبير في مدينة دهب في عيد الفطر المبارك نتيجة الطقس الرائع وتنوع المنتج السياحي بدهب .


وأضاف احمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ إن شرم الشيخ شهدت اقبال كبير  من السياح من الدول العربية والمصريين في إجازة كبيرة تتجاوز الأسبوع .


وفي رأس سدر تدفقت الحافلات السياحية علي شواطئ جنوب سيناء من محافظات القاهرة و الدلتا للاستمتاع بالشواطئ الخلابة .
 

وشهدت مدينة سانت كاترين اقبال من السياح لصعود جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس .
وفي طور سيناء اقبل المواطنين علي زيارة حمام موسي والاستمتاع بالعيون الكبريتية.


وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن الاشغالات تجاوزت 80% علي مستوى جنوب سيناء. 
 

اقبال سياحي بجنوب سيناء

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اقبال سياحي براس سدر

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جنوب سيناء اقبال سياحى دهب رأس سدر السياح

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