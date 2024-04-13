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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت ينفي مغادرته قناة صدى البلد وبرنامج الماتش

حتحوت
حتحوت

أكد الإعلامي هاني حتحوت مذيع برنامج 'الماتش" على قناة صدى البلد استمرار عمله داخل مؤسسة صدى البلد دون تغيير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب هاني حتحوت :"حبايب قلبي، شكرًا على رسايلكم الجميلة لكن عايز أؤكد إني متواجد بشكل طبيعي في قناة صدى البلد، بيتي التاني لمدة ٦ سنوات، وإن شاء الله نتقابل في «الماتش» يوم الاثنين بعد ماتش القمة، مع التأكيد إني بالأساس ماحصلش معايا أي تواصل من أي مسؤول في أي مكان تاني، شكرًا تاني".

 

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت عن سبب عدم الإعلان عن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري في السعودية حتى الآن.

وأكد هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه بكل بساطة وفقًا للوائح بطولة الدوري بأنه وفقًا للوائح بما أن التعاون بين قارتين مختلفتين فإن الأمر يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومن ثم موافقة الاتحاد الأفريقي «الكاف».

 

وأضاف حتحوت أنه سأل أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الأفريقي، لم يسمه، وقد ردّ بأن الطلب وصل للاتحاد الأفريقي وأنه قيد المناقشة حاليًا، وأنه لم يتم الموافقة حتى الآن على الأمر.

وأشار حتحوت إلى أن موضوع لعب مباراتي القمة في السعودية له مؤيدون وله معارضون، متحدثًا عن أن له فؤائد من الناحية التسويقية.

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