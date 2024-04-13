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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في 3 دول كبرى لدعم فلسطين ووقف الإبادة في غزة

مظاهرة في بريطانيا
مظاهرة في بريطانيا

نظم اليوم نشطاء و مؤيدون لحقوق الفلسطينيين مسيرات ملوحين بالأعلام الفلسطينية خلال مسيرة احتجاجية في لندن داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.


كما افترش أمس الجمعة متظاهرون الشوارع خلال احتجاج دعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين خارج مكتب فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.
كما قام ضباط الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين أثناء  مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين جرت في نيويورك يوم أمس الجمعة. 
كذلك خرجت مسيرة من المتظاهرون في وسط مدينة ديترويت الأمريكية  للمشاركة في مسيرة لوقف إطلاق النار الآن يوم أمس  الجمعة. 
وامس جرى احتجاج لعمال في مجال الصحة من أجل فلسطين أمام السفارة الألمانية احتجاجا على اعتقال وترحيل المواطن البريطاني الدكتور غسان أبو ستة في برلين ومداهمة الشرطة للمؤتمر الذي كان من المقرر أن يتحدث فيه في لندن يوم الجمعة. 

 

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