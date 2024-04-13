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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. حملات مكبرة على المخابز البلدية والمستودعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية اليوم السبت، أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وذلك في إطار تكثيف الجولات والحملات لفريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة.

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أشار المهندس أحمد إبراهيم، مدير المديرية، إلى أن المتابعات مستمرة لغرفة عمليات مديرية التموين لأعمال المخابز والأسواق و مستودعات البوتاجاز، لمتابعة أعمال المخابز البلدية و الأسواق وجميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية الموقف التمويني للمحافظة أثناء أحازات العيد.

وأضاف أن المتابعة تتم أيضًا من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزه - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمي - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب).

كما تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

الاسكندرية تموين مخابز بلدية

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