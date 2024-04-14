بعد واتساب.. ميتا تختبر روبوت دردشة في إنستجرام 

تعمل شركة “Meta” ميتا على دمج عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تدريجيًا في منصاتها للتواصل الاجتماعي، فبعد تقديم روبوت الدردشة AI chatbot على تطبيق واتساب، يتم اختبار ميزة مماثلة على إنستجرام.

وبحسب تقرير من Gizchina فإن روبوت الدردشة الخاص بـ إنستجرام يعمل بشكل مشابه لمحادثة الرسائل المباشرة “DM” مع الأصدقاء.

وتعد الميزة في مرحلة الاختبار، وهي متاحة فقط لمجموعة مختارة من مستخدمي النسخة التجريبية.

ويركز الإصدار الحالي من روبوت الدردشة الخاص بـ إنستجرام بشكل أساسي على تقديم التوصيات داخل الدردشات، ويمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع برنامج الدردشة الآلي من خلال خيارات محددة مسبقًا في القائمة المنسدلة.

وفقًا للتقرير فإن هذا التطور لا يعد أول غزوة للذكاء الاصطناعي في إنستجرام، حيث تم استكشاف الميزات التجريبية مثل أدوات إعادة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأصدقاء الافتراضيين للقصص في وقت سابق.

ويرى التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن ميتا لا تزال في مرحلة الاختبار، مما يسلط الضوء على النهج الحذر والاستراتيجي الذي تتبعه الشركة في تنفيذ الذكاء الاصطناعي.