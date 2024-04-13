تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً للقمة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالكرة، لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.