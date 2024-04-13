لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها.

وكانت الراحلة الفنانة شيرين سيف النصر فى حالة إختفاء تام عن الشاشة لمدة سنوات ، وقررت شيرين سيف النصر أن تفتح صندوق أسرارها فى حوار خاص أجرته لموقع "صدي البلد" ، تكشف من خلاله كواليس وأسرار رحلتها مع عالم الفن ومشوار حياتها الذي لم يخلُ من المصاعب والنجاحات والشائعات ، ولديكم أبرز التصريحات .

عشت مع عادل إمام أجمل أيام حياتي.. وضيعت بسببه 9 سنين من عمري

وشاركت الفنانة شيرين سيف النصر ، الفنان القدير عادل إمام في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية وهما فيلم النوم في العسل ، ثم التقت به في مسرحية بودي جارد ، والتي قامت بتقديمها معه لمدة تجاوزت الخمس سنوات، حيث قام بعرضها في عدد من الدول العربية والأجنبية وفي مصر ، قبل أن تعتذر ويتم تصوير المسرحية بالفنانة رغدة .

وأثناء عرض مسرحية بودي جارد، قدمت الفنانة شيرين سيف النصر فيلم أمير الظلام ، حيث سردت العديد من التفاصيل حول علاقتها بالزعيم.

وقالت الفنانة شيرين سيف النصر في تصريحات خاصة لصدى البلد : أجمل أيام حياتي قضيتها في عرض مسرحية بودي جارد مع الفنان القدير عادل إمام ، فقد عرضنا المسرحية في العديد من البلدان حول العالم.

وتتابع شيرين سيف النصر حديثها قائلة : تعاونت مع الفنان عادل إمام في فيلم أمير الظلام أيضا والذي أخرجه ابنه رامي إمام ، وتعرفت حينها عن مدي التربية الجيدة للفنان عادل إمام لابنائه .

وتستكمل شيرين سيف النصر : الكواليس التي جمعتني بالفنان عادل إمام في هذا الفيلم كانت مليئة بالمواقف الطريفة ، فأثناء تصوير " أمير الظلام " وجد عادل إمام ثعبانا وظل يجري به ورائي وكنت في شدة الخوف.

ولو عرض علي "أصحاب ولا أعز " كنت سأرفضه.. والإخراج بسبب انسحابي من مسلسل أصعب قرار ومنى زكي ممثلة "ثقيلة".. ولما بشوف منة شلبي بقول: "إيه الجمال ده؟" :

أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها تري أن الفنانة مني زكي ممثلة جيدة للغاية، وقد قدمت دورها فى فيلم “ أصحاب ولا أعز ” كما يجب أن يكون وبشكل محترف ورائع للغاية.

وتضيف شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هذا الهجوم الذى حدث على العمل والدور لأن من قدمته هي منى زكي “ كان هيعدي ” فلو أن أي فنانة أخرى قدمت الدور ولكنها ممثلة تقيلة " .

وعن رفضها السينما التى تناقش ظاهرة الشذوذ الجنسي تقول شيرين سيف النصر : الشذوذ الجنسي ظاهرة في المجتمع ولكن ليس شرطاً مناقشتها، وإذا قمنا بطرحها على الشاشة فهناك طريقة أفضل من ذلك نناقشها بها.

واستكملت شيرين سيف النصر حديثها قائلة : شاهدت فيلم “أصحاب ولا أعز” بالفعل، وبالمناسبة الفيلم أعجبني ولكن شخصياً لو عرض علي سأرفضه.

مني زكي ممثلة جيدة للغاية، وقد قدمت الدور كما يجب أن يكون وبشكل محترف ورائع للغاية، ولكن هذا الهجوم الذى حدث على العمل والدور لأن من قدمته هي منى زكي، فلو أن أي فنانة أخرى قدمت الدور "كان هيعدي".

أتمنى العودة من بوابة كاملة أبو ذكري ومحمد سامي.. ولا أعترف بمصطلح السينما النظيفة

وعن عودتها للفن مجددًا مروة أخري ، قالت الفنانة شيرين سيف النصر خلال حوارها مع صدي البلد ، أن لا بد أن أوضح أن مسألة تقديم مشاهد القبلات ليس لها علاقة بمصطلح السينما النظيفة، ولكن شخصياً لم أستطع تقديم القبلات، ولا أنتقد أي زميلة أخرى تقوم بتقديم هذه المشاهد على الإطلاق.

وعن المخرجين الذى كانت تتمني العمل معهما ، قالت شيرين سيف النصر ، بالتأكيد هناك عدد من المخرجين الذين أحب التعاون معهم، وعلى رأسهم وبدون تفكير كاملة أبو ذكري، فقد قدمت أعمالا في غاية الأهمية كان آخرها “بطلوع الروح”، وبمناسبة ذكر العمل لا بد أن أحيي منة شلبي على أدائها، فحين كنت أشاهدها كنت أقول "إيه الجمال ده"، وبشكل عام الدراما التليفزيونية أصبحت في غاية التطور والأهمية، ولعل “الاختيار” أكبر دليل على ذلك، زمن الأسماء التي أحرص على مشاهدة أعمالهم وأتمنى أن يجمعنا عمل المخرج محمد سامي.

انسحابي من الفوازير كان أشرفلي من الاستمرار .. والناس شالو عربيتي بعد نجاح بعد " من الذي لا يحب فاطمة "

وعن أنفي البداية أود أن أوضح أن الفنان الراحل أحمد زكي هو من أتفق مع الجهة المنتجة على وضع اسمي على التيتر ، حيث كان من المفترض أن يتم كتابة اسمي بعد الثلاثي أحمد زكي وسناء جميل وعادل أدهم ، ولكني أثناء التصوير شعرت أنهم يتراجعون عن هذا الاتفاق ، وقد شرحت الأمر لـ أحمد زكي وحين سألهم أنكروا هذا الاتفاق ، ووجدته يقول لي " اتركي التصوير فورا " ، وكان من المقرر أن يتم تصوير أغنية كاملة في هذا اليوم ، وتم حذفها من الأحداث بسبب تركي للتصوير في هذا اليوم ، وبعد ذلك اقترحت عليهم ان يتم كتابة اسمي في النهاية ، فلم أكن أريد إثارة أزمة أو وضعي في مقارنة مع أي زميلة.

وكانت أخر تصريحات شيرين سيف النصر ل"صدي البلد" ، هي أنها تتمني العودة للجمهور ، قائلة: أنا بين نارين، فلدي رغبة في العودة إلى جمهوري الذى منحني الحب والنجاح والاهتمام حتى في سنوات الغياب، وهذا يحملني مسئولية العودة بعمل يليق بهذا الحب ويحترم عقل المشاهد.