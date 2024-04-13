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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبا لأي هجوم إيراني مرتقب

جالانت
جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق. 

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت 'لمناقشة التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر.

وقال لويد اوستين وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام امريكية 

وقال رايدر في القراءة الموجزة إن أوستن كرر “أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين”.

تحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع جالانت في الأيام الأخيرة حيث كانت الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لشبكة CNN، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر اجتماع الرئيس جو بايدن مع فريق الأمن القومي التابع له.

ويعود بايدن إلى واشنطن من شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير يوم السبت للقاء فريقه حيث أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لضربة انتقامية إيرانية محتملة ضد إسرائيل.

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