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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن عن إلغاء زيارة سياسية خارجية بسبب إيران

وزير خارجية اسرائيل
وزير خارجية اسرائيل

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الغاء زيارة سياسية خارجية له كانت مقررة له غدا الأحد، وسط ترقب ضربة ايرانية انتقامية للكيان الصهيوني للثأر لقصف السفارة الايرانية في دمشق. 

 وقال كاتس اليوم السبت إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

وأضاف كاتس “نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي”.

وتابع “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور”.

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