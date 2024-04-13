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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إيران تنوي قصف مواقع الاحتلال العسكرية لا المدنية

صدى البلد

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية، اليوم السبت، بأن هناك المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن إيران تنوي قصف مواقع عسكرية لا مدنية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، بسبب تهديدات إيران الأخيرة.
 

وفي هذا السياق، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم،  إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين.

ويأتي اللقاء وسط هجوم إيراني مرتقب على إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

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