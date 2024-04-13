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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسماعيل فاروق: لا أزمة مع الرقابة في "حق عرب"

إسماعيل فاروق
إسماعيل فاروق

عبر المخرج اسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم احمد العوضي؛ وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي وآخرين.

وقال اسماعيل فاروق إنه لم تحدث أزمة مع الرقابة نهائيا خلال تصوير مسلسل حق عرب؛ مشيرا إلي أن هناك تفاهم كبير بيننا خلال تصوير الأحداث؛ والهدف الأكبر هو تقديم عمل يليق بمجتمعنا المصري والعربي؛ ولا يكون مبتذل ولا اي شئ يغير من عادتنا أو تقاليدنا.

وأشار اسماعيل فاروق أن علاقته مع الرقابة لم يكن بها أي صراع نهائيا خاصة في قصة المسلسل نفسها أو المشاهد التي تم تصويرها.

وكانت قد وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني  2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل علي المستوي النقدي والمستوي الشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل "حق عرب" هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".

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