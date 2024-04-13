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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بهذه الكلمات | ليلى علوي تنعى شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

نعت النجمة ليلى علوي، الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وكتبت ليلى علوي "الدوام لله وحده .. إنا لله وإنا اليه راجعون 💔رحم الله الفنانة شيرين سيف النصر .. خالص التعازي"

وفاة شيرين سيف النصر عن 56 عاما

يذكر أن شريف سيف النصر شقيق الراحلة شيرين سيف النصر أعلن بشكل مفاجئ خبر وفاتها عن 56 عاما، من خلال نشر صورة لشقيقته عبر "إنستجرام" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

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