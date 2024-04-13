إعلام إيراني: الطيران الداخلي مستمر .. ومنع الرحلات قاصر على النقل والتدريب

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية ، اليوم السبت، نقلاً عن عضو في مجلس إدارة مطار طهران للرحلات الداخلية، بأن رحلات الطيران تسير في سماء طهران وقرار منع الطيران يخص طائرات النقل والتدريب فقط.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي ووقف حركة الملاحة.

كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.



ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الهيئة قولها: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

وسبق أن صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم السبت، بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

