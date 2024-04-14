محمد صلاح لجوميز: بلاش تأليف في تشكيل القمة

وجه محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، رسالة للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض، قبل مباراته المرتقبة ضد الأهلي في القمة 127.

وقال محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»: "المباراة الأخيرة للزمالك ليست مقياسا رغم النتيجة والأداء الرائع، ولكن الزمالك أًصبح عنده شخصية داخل الملعب".

وأضاف محمد صلاح: "حراس المرمى سوف يكون لهم دور كبير في حسم نتيجة لقاء القمة، نصيحتي لجوميز بلاش تأليف في التشكيل".

وتابع: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين، وأتمنى مشاهدة محمد شحاتة في وسط الملعب على حساب أحمد حمدي أو ناصر ماهر".