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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

سباق سيارات
سباق سيارات

في لقطة تبدو كما لو أنها مستوحاة مباشرة من لعبة "ماريو كارت"، تمكن سائق ناسكار من التفوق على خمسة منافسين آخرين ليصل إلى خط النهاية. 

ويدعي أنه تمكن من تحقيق هذا الإنجاز باستلهام من لعبة فيديو، حيث استخدم تقنية مساعدة من الجدار للتقدم.

وكان هذا السائق هو روس تشاستين، الذي استطاع التقدم من المركز العاشر إلى المركز الخامس في سياق ناسكار، مما جعله يتأهل للمشاركة في البطولة المقبلة. 

وقاد تشاستين السيارة على طول الجدار في عرض مذهل أدهش الجمهور.

وفي مقابلة بعد السباق، أشار تشاستين إلى أنه كان مستوحى من لعبة "ناسكار 2005" التي كان يلعبها عندما كان في سن الثامنة مع شقيقه. 

وأضاف أنه فعل ذلك بسبب الجرأة والتحدي الذي اتخذه في اللفة الأخيرة من السباق.

وبالرغم من نجاح هذه التقنية في الألعاب الإلكترونية والحياة الواقعية، إلا أنها قد تؤدي إلى تدمير السيارة، وهو ما يجعلها خطيرة في السباقات الحقيقية.

ويعتبر هذا الإنجاز الأخير ضمن سلسلة من المشاهد الغريبة في سباقات ناسكار، حيث قام سائق آخر برمي بامبر سيارته في منتصف السباق، مما جلب له راعيًا جديدًا يبيع البامبرات.

وإذا كنت من محبي دمج الألعاب الإلكترونية مع القيادة، فستعجب بالسيارة الأحلام التي تدعم Xbox والتي تُعتبر واحة الألعاب على العجلات.

من الناحية الفيزيائية، يتمثل سر نجاح هذه التقنية في الاحتكاك بين الإطارات والطريق، حيث يتم توليد ما يُعرف بـ "القوة المركزية" التي تدير السيارة أثناء السباق على المضمار.

سباق سيارات ناسكار لعبة ماريوكوت

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