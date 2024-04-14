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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جر أمريكا إلى صراع أوسع.. بايدن يعرب عن قلقه من نتنياهو

صدى البلد

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول جر الولايات إلى صراع أوسع.

وقال مسؤول أمريكي للشبكة إن "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي إجراءات قد تتخذها إيران ووكلاؤها".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتحدث حالياً مع بايدن، لبحث الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وعقد نتنياهو اجتماعات مع حكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، فيما اجتمع بايدن مع فريقه للأمن القومي لبحث الهجوم الإيراني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

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