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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يدعو لتوجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور

بن جفير
بن جفير

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران، على خلفية هجومها الجوي الليلة الماضية على إسرائيل. 

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا وخشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل  خلال الليل.
 

الأردن والعراق إسرائيل والأردن إسرائيل الأمن القومي الإسرائيلي إله

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