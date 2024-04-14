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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات محدودة ناجحة.. الحرس الثوري الإيراني يكذب إسرائيل بشأن صد هجماته

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن المعلومات لدى طهران تؤكد نجاح الهجمات ضد إسرائيل أكثر من المتوقع.

وحسب موقع “النشرة”، أكد سلامي، أن "صواريخ طهران وطائراتها المسيّرة تمكنت من عبور الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني"، وذلك إثر الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولفت إلى أن "عمليتنا كانت دقيقة ووصلت صواريخنا ومسيراتنا إلى أهدافها بدقة"، مشيرًا إلى أنّه "كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة".

وأوضح أن هجمات إيران كانت محدودة وناجحة عبر ضرب المواقع الإسرائيلية التي كانت منطلقًا لاستهداف القنصلية الإيرانية بسوريا.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاريجن قال إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل وتم التصدي إلى 99% منها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن بعض الهجمات جاءت من العراق واليمن وتم التصدي لمعظم هذه الهجمات خارج إسرائيل من قبل حلفاء إسرائيل.

قائد الحرس الثوري الإيراني طهران إسرائيل الهجمات

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