بعد الهجوم على إسرائيل.. ألمانيا: إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن إسرائيل أظهرت أنها قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها بينما إيران تعاني.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضافت بيربوك في كلمة لها اليوم الأحد، أن إسرائيل أظهرت أنها قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها من خلال صد هجوم إيراني خلال الليل بالتعاون مع حلفائها الأقوياء.

ولفتت إلى أن إيران تعاني ودفعت الشرق الأوسط إلى "حافة الهاوية" بهجومها على إسرائيل.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.