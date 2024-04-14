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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: 80 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وبعد أن ارتفعت الأوقية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.


قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامس مستوى 2430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.

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وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2812 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2187 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26240 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3210 جنيهات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


أشار، إمبابي، إلى أن تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لمستويات تاريخية.

 

وتوقع أمبابي، أن الرد الإسرائيلي المرتقب على الضربة العسكرية الإيرانية، والتي استخدمت فيها طائرات دون طيار، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، ستودي إلى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، ما ارتفاع الطلب، نتيجة توجه المستثمرين للذهب للتحوط من تداعيات الحرب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

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