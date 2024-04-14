التحفظ على سفينة الغاز الليبيرية الجانحة في شرم الشيخ.. صور

تحفظت السلطات المعنية بجنوب سيناء علي سفينة الغاز الجانحة بخليج نصراني بعد نجاح تعويمها وإبحارها إلى ميناء شرم الشيخ.

وبدأت نيابة شرم الشيخ التحقيق في جنوح السفينة علي الشعاب المرجانية وتدمير أجزاء منها .

وقال مصدر في محميات جنوب سيناء إنه سيتم حصر التلفيات في الشعاب المرجانيه وتقدير الغرامة اللازمة علي السفينة طبقا للقانون الدولي والذي يصل لعشرات ملايين الدولارات طبقا للقانون .

وكانت السفينة التابعة لدولة ليبيريا تحمل غاز وتم تفريغ حمولتها في ميناء العقبة الأردني وعائدة لروسيا بعد تفريغ الحمولة .

وتفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" مدخل خليج العقبة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، وتابع "أبو سنة"، الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.



السفينة الشاحطة

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