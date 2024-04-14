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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت فوق غزة لبث الذعر بين النازحين الفلسطينيين

غارات الاحتلال الوهمية
غارات الاحتلال الوهمية

اخترق الطيران الإسرائيلي حاجز الصوت فوق غزة لبث الذعر وإجبار النازحين الفلسطينيين في شارع الرشيد على عدم العودة إلى مناطقهم وعدم محاولة الدخول لوسط وشمال غزة، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وارتقت شهيدة واحدة و23 مصابا برصاص الاحتلال حالة بعضهم خطيرة أثناء محاولتهم العودة إلى غزة عبر شارع الرشيد.

وعادت بعض مخابز مدينة غزة الى العمل اليوم الأحد بعد توقفها منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة سما الفلسطينية.

ويأتي تشغيل بعض المخابز في مدينة غزة وشمالها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، الذي أشرف على تجهيزها وتوفير الغاز والدقيق.

ونفى الجيش الصهيوني سماحه بعودة الأهالي إلى شمال القطاع والتقارير حول ذلك بعد ما أفادت تقارير صباح اليوم الأحد بالسماح  بعودة محدودة للنازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع. 

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد شوهدت أعداد من النساء والأطفال دون سن الـ 14 يعودون أدراجهم إلى شمال القطاع على أمل العثور على منازلهم والاستقرار فيها بعد رحيل قسري بدأ عقب هجوم السابع من أكتوبر حيث مضى على نزوحهم وسط إطلاق النار 191 يوما.

أكتوبر الماضي السابع من أكتوبر الصهيوني الطيران الإسرائيلي اليو النازحين الفلسطينيين اليوم الأحد برنامج الأغذية العالمي برنامج الأغذية العالم رصاص الاحتلال

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طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت فوق غزة لبث الذعر بين النازحين الفلسطينيين


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