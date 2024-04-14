عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاحد بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وعالميا، شهد سعر أونصة الذهب العالمي قفزة جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى على الاطلاق لتشهد ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق. 

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع سعر الذهب منذ بداية شهر أبريل بنسبة 5% وسجل ربح بمقدار 198 دولار حتى اعلى مستوى تاريخي سجله، بينما منذ بداية موجة الصعود القوية الأخيرة في بداية شهر مارس ارتفع الذهب بنسبة 19% ليسجل ربح بمقدار 387 دولار. 

وتزايدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث ضربة عسكرية إيرانية تجاه الكسان الصهيوني كإجراء انتقامي بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا.

وتسبب هذا في ارتفاع مؤشر VIX الذي يقيس مؤشر التقلبات في الأسواق المالية والذي يسمى مؤشر الخوف، فقد ارتفع أمس الجمعة بنسبة 14.2% وهو أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف شهر أكتوبر 2023 ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر. 

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2334 دولارًا للأوقية نهاية الأسبوع الماضي. 

وفي مصر، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2803 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3270 جنيها متراجعا بنحو  25 جنيها مقارنة بمستهل تعاملات اليوم 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3737 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 26.160 جنيه مقارنة 26.360 جنية خلال مستهل تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

لنا حق الدفاع عن النفس.. بيان هام للخارجية الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد 14 أبريل 2024

هالة السعيد: 8 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة 23/2024 

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

التخطيط: تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء وبناء قواعد البيانات بالنيابة الإدارية

«التخطيط»: 13,2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعًا تنمويًا بالوادي الجديد

تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية.. اعرفها

وزيرة التخطيط: معالجة تحديات التمويل تحتاج لنهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 14-4-2024

داعيا لإقامة تحالف ضد إيران.. جالانت: إسرائيل عاشت أمس أكثر الأيام مأساوية

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لدعم غزة

القمة 127.. كولر يفاجئ الزمالك غدا بهذا الثنائي في تشكيل الأهلي

عبر تركيا| إيران أبلغت أمريكا مسبقا بعمليتها ضد إسرائيل.. وهذا رد واشنطن

بعد مرور 60 دقيقة.. ليفربول يتأخر بهدف أمام كريستال بالاس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

بالحجاب وعباءة أنيقة.. رنا رئيس تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

فيديو

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ