200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاحد بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وعالميا، شهد سعر أونصة الذهب العالمي قفزة جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى على الاطلاق لتشهد ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع سعر الذهب منذ بداية شهر أبريل بنسبة 5% وسجل ربح بمقدار 198 دولار حتى اعلى مستوى تاريخي سجله، بينما منذ بداية موجة الصعود القوية الأخيرة في بداية شهر مارس ارتفع الذهب بنسبة 19% ليسجل ربح بمقدار 387 دولار.

وتزايدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث ضربة عسكرية إيرانية تجاه الكسان الصهيوني كإجراء انتقامي بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا.

وتسبب هذا في ارتفاع مؤشر VIX الذي يقيس مؤشر التقلبات في الأسواق المالية والذي يسمى مؤشر الخوف، فقد ارتفع أمس الجمعة بنسبة 14.2% وهو أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف شهر أكتوبر 2023 ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2334 دولارًا للأوقية نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مصر، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2803 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3270 جنيها متراجعا بنحو 25 جنيها مقارنة بمستهل تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3737 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 26.160 جنيه مقارنة 26.360 جنية خلال مستهل تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.