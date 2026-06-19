ارتفاع الفلفل وانخفاض الكوسة.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق. ويُعد سوق العبور من أبرز الأسواق المرجعية لتحديد أسعار الخضراوات على مستوى الجمهورية.

الطماطم والبطاطس والبصل

تراوحت أسعار الطماطم بين 10 و17.5 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا بين 8 و14 جنيهًا للكيلو.

أما البصل الأبيض فتراوح سعره بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البصل الأحمر ما بين 7 و9.5 جنيه، بزيادة قدرها 50 قرشًا مقارنة بالتحديث السابق.

أسعار الباذنجان

شهدت أسعار الباذنجان تباينًا ملحوظًا، حيث سجل الباذنجان البلدي ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو، منخفضًا جنيهًا واحدًا.

في المقابل، تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و8 جنيهات للكيلو بزيادة جنيه واحد، بينما سجل الباذنجان الأبيض من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو بعد تراجع قدره جنيهان.

الفلفل يسجل ارتفاعات متفاوتة

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الفلفل الحامي ما بين 7 و17 جنيهًا.

وسجل الفلفل الألوان ارتفاعًا ملحوظًا، ليتراوح سعره بين 15 و30 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 5 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار الخيار اليوم

بلغ سعر الخيار البلدي ما بين 8 و14 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار الصوب بين 13 و17 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها جنيه واحد.

الثوم والليمون

تراوح سعر الثوم بين 20 و45 جنيهًا للكيلو، فيما سجل الليمون البلدي أسعارًا بين 20 و35 جنيهًا.

كما استقر سعر الليمون الأضاليا عند نحو 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة والجزر والخضراوات الطازجة

سجلت الكوسة أسعارًا بين 10 و16 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بلغ 4 جنيهات، بينما تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 10 و20 جنيهًا.

أما الفاصوليا فسجلت ما بين 28 و32 جنيهًا للكيلو بانخفاض 3 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البامية بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

وسجلت الملوخية أسعارًا بين 5 و6 جنيهات للكيلو، منخفضة جنيهًا واحدًا مقارنة بالتحديث السابق.

سوق العبور.. المؤشر الأهم لأسعار الخضراوات

ويُعد سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، حيث تعتمد عليه أسواق التجزئة في مختلف المحافظات لتحديد أسعار البيع للمستهلكين، ما يجعله المؤشر الرئيسي لحركة أسعار الخضراوات والفاكهة يوميًا.