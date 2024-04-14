عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست المدن أو المستوطنين.. إيران تكشف عن أهدافها المقصودة خلال الهجوم على إسرائيل

مقال إيراني يكشف
مقال إيراني يكشف الأهداف المقصودة من الهجوم الإيراني

كشف مقال نشرته وكالة أنباء الطلاب الإيرانية " إيسنا"، التي تديرها الدولة، أن هجوم طهران الليلة الماضية استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية ومنشأة عسكرية على جبل حرمون.

وفقا للعمود، تم استهداف نيفاتيم لأنه، كما تقول طهران، تم إطلاق الهجوم المميت على قنصلية البلاد بدمشق في وقت سابق من هذا الشهر من هناك؛ حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار المقال أيضا إلى أن موقع المخابرات العسكرية على جبل حرمون كان أيضا هدفا، وأن الهجوم كان يقصد به أيضا الرد على سنوات من الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا.

ولم يكن من المفترض استهداف المستوطنات الإسرائيلية في هذه العملية، على الرغم من أن المواطنين الإسرائيليين عانوا من أسوأ ليلة في حياتهم".

وأكدت "إيسنا" أن "صواريخ إيران أصابت الأهداف المحددة سلفا. ومع ذلك، تحاول إسرائيل التقليل من شأن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم".

ووصف العمود الهجوم على إسرائيل، بأنه انتصار كبير لطهران.

وينظر إلى التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة لن تنضم إلى هجوم مضاد إسرائيلي على أنها علامة على أن إيران أثبتت همتها والآن حتى واشنطن لا تريد التشابك.

وأكد المقال المنشور أن: "هذه العملية رفعت مستوى الردع لجمهورية إيران الإسلامية وحتى الدعوات المتكررة للمسؤولين الغربيين لثني إيران عن الرد على إسرائيل كانت عديمة الفائدة".

وذهب العمود أيضا بشكل كبير في التهديدات، بما في ذلك نقلا عن رئيس القوات الجوية الإيرانية اللواء علي باقري الذي أكد أن إيران كان بإمكانها شن هجوم أكبر بعشر مرات، لكنها لم تكن تتطلع إلى الذهاب إلى الحائط بعد.

إسرائيل الهجمات الإسرائيلية الهجوم علي إسرائيل المخابرات العسكرية ايران الولايات المتحدة هجوم مضاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

العودة لمستويات 2023|الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض جديد بأسعار السلع

ليست المدن أو المستوطنين.. إيران تكشف عن أهدافها المقصودة خلال الهجوم على إسرائيل

بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان جهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة الإخبارية: بايدن يبلغ نتنياهو بعدم مشاركة أمريكا في هجوم مضاد على إيران

سر رفض شيرين سيف النصر الإنجاب .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

صورة غريبة لها.. سر إصابة شيرين سيف النصر باكتئاب وسبب سفرها للأردن

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ