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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية تشيد باحترافية مصر في تسيير الحركة الجوية بحالة غلق الأجواء

المجال الجوي المصري
المجال الجوي المصري لحظة التعامل مع الأحداث

أشادت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (اليوروكنترول)، بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري والتي ظهرت بالشكل المشرف والمتميز، فى ظل  إغلاق المجالات الجويه لبعض الدول المجاورة.

جاء ذلك في تقريرها الصادر اليوم، الأحد، على ضوء الأحداث الإقليمية، التي تسببت في غلق عدد من دول المنطقة مجالها الجوي، أمام حركة الطيران.

وتسبب غلق المجال الجوي لبعض دول المنطقة، في زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري، حيث قام ضباط المراقبة الجوية المصرية على الفور بالتعامل بكل سلاسة وأمان الأمر الذي يثبت كفاءة ومهارة العناصر البشرية العاملة بمنظومة المراقبة والملاحة الجوية خاصة خلال تعاملهم باحترافية ودقة عالية في الظروف  الاستثنائية والتزامهم أعلى معايير  الأمن والسلامة الدولية.

أشادت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (اليوروكنترول)، بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربيه السعودية، لقيامهم على الفور بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصرى والسعودى وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجويه الطارئة خلال تلك الظروف الاستثنائية.

أعربت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (اليوروكنترول)، عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية، حيث تم على الفور  التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كلا من المجال الجوي المصري والسعودي.

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