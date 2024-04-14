60 طن متفجرات.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإيراني

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، عن عدد الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاجاري، إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".

وأوضح هاجاري أنه: "في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات وخططا معتمدة للدفاع والهجوم".

وأشار إلى أن المبادئ التوجيهية لقيادة الجبهة الداخلية ستظل سارية المفعول، ولكن أينما تمكن الجيش من تخفيف القيود، فإنه سيفعل ذلك.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم إسقاط جميع الطائرات دون طيار وصواريخ كروز الإيرانية في الطريق؛ بينما وصلت العديد من الصواريخ الباليستية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، لكنها تسببت في أضرار طفيفة فقط في البنية التحتية في قاعدة نيفاتيم الجوية.