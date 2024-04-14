متحدث الخارجية: مصر حذرت من تداعيات اتساع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني |فيديو

تحدث السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل.



وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر حذرت منذ عملية السابع من أكتوبر من تداعيات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على المنطقة بالكامل.

وأضاف “ما يحدث الآن يؤكد رؤية مصر الثاقبة لما سيحدث مستقبلا”، مشيرا: المخاوف موجودة وسياسة حاسة الهوية التي نراها من الطرفين (إيران – إسرائيل) خطيرة للغاية، لأن الأمور قد تخرج عن الإطار المنضبط، وشعوب المنطقة ستتأثر بالفعل بذلك؛ نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة.

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