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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد أمينة رزق.. توفيت بهبوط حاد في الدورة الدموية وأجبرت على الزواج

امينة رزق
امينة رزق

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة أمينة رزق، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1910، ورحلت عن عالمنا في 24 أغسطس عام 2003، عن عمر يناهز الـ 93 عاما. 

وقدمت أمينة رزق، العديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة. 

 أمينة رزق وإجبارها على الزواج

وبرغم أن أمينة رزق، عُرفت بلقب عذراء السينما المصرية نظرًا لعدم زواجها طوال حياتها إلا أنها مرت بتجربة صعبة للغاية حيث اجبرت على الزواج من قبل اهلها وهو الامر الذى خضعت له بسبب تهديد أهلها بالقتل. 

ولكن برغم من خضوع أمينة رزق، لهذا الأمر إلا أنها قررت أن يكون زواجا على الورق فقط ولم يفعّل هذا الزواج في الحقيقة. 

 

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أمينة رزق ورفض الاعتزال 

ومن ناحية أخرى وعلى عكس بعض الفنانين رفضت أمينة رزق فكرة الاعتزال، على الرغم من المرحلة العمرية التي وصلت لها، فقد تجاوزت التسعين، لكنها ظلت تشارك في الأعمال الدرامية والمسرحية، وذلك رغم حادث السير الذي تعرضت له وأصابها بكسور في ساقها .

وخلال مشوارها الفني حصلت أمينة رزق على العديد من الجوائز، ومنها وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 1991 عينت بمجلس الشورى.

وفاة أمينة رزق 

توفيت أمينة رزق عن عمر يناهز الـ 93 عاما فى عام 2003، بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد صراع استمر لمدة شهرين مع المرض، وقد توفيت فى المستشفى.

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