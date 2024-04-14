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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبلة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح ( 7 ) مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها ( 3 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 908 ) مساجد منها ( 709 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11930) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و(139) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان 
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح 
3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا  - مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين

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