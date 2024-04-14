الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح ( 7 ) مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها ( 3 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 908 ) مساجد منها ( 709 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11930) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و(139) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح

3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة

4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين