روسيا تهاجم مجلس الأمن: صمت عن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بسوريا

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي؛ لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.

وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.



وانتقد نيبينزيا، إسرائيل؛ لعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما وصفه بأنه "عدم احترام واضح للمجلس، ولكم جميعا الموجودين هنا في مقاعد الأعضاء، وتجاهل تام للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن".

وقال نيبينزيا: "يجب وقف هذه المواجهة رفيعة المستوى وإراقة الدماء. نعتقد أنه من الملح أن يبذل المجتمع الدولي بأكمله كل الجهود اللازمة لتهدئة الوضع".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، مساء السبت، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "العملية الانتقامية ضد إسرائيل يُطلق عليها اسم الوعد الصادق".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجوم الإيراني باستخدام المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل.

فيما قال مسؤول في البنتاجون لوكالة "ريا نوفستي"، مساء السبت إن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول شن إيران هجومًا على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة".

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن "الولايات المتحدة أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل".

وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.