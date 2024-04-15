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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج

صدى البلد

أكدت وزارة العمل في تقرير استمرار جهود  9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ، في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"، راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ، خلال تلك المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة  للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً ".

كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724  ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة .

مكاتب التمثيل العمالي

كما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة،والبناء،والخدمات،والزراعة،والصيد،مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج...ورصد التقرير دور تلك المكاتب.


وقال  إنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج ، والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة لوزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الاعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.

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