السكة الحديد : تشغيل قطارات عطلة عيد الفطر المبارك حتى 20 إبريل الجاري

بمناسبة عيد الفطر المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتي :



- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1944 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1946 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1947 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يوم 7 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 11:50 ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الاسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الاسكندرية الساعة 14:15 طبقاً للجدول المرفق .

وتتقدم الهيئة بتوجيه التهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير .