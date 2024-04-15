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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي

صدى البلد

يستعد فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي، لمواجهة نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم الإثنين، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى بوهران فى الجزائر.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

من جانب آخر، فاز فريق الأهلي على الزمالك في ختام مباريات الدوري المصرى لكرة اليد سيدات.

وحقق فريق سيدات الأهلي لليد فوزا على الزمالك بنتيجة 37-22 في ختام مباريات الدوري المصرى لكرة اليد سيدات.

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سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي

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