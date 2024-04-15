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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول صور.. نرصد انتظام الطلاب في المدارس بعد إجازة عيد الفطر

عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس

فتحت اليوم المدارس على مستوى الجمهورية أبوابها من جديد لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الدراسة. 

وانتظم الطلاب والمعلمون وارتفعت نسبة الحضور في المدارس اليوم مع عودة الدراسة في المدارس بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث دقت أجراس المدارس من جديد ووقف الطلاب والمعلمون في طابور الصباح لبدء اليوم الدراسي وفقا للمواعيد التي كانت متبعة في المدارس قبل شهر رمضان. 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أول صور ترصد انتظام حضور الطلاب لطابور الصباح في مدارس محافظة الجيزة.

حيث قام ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة بزيارة لمدرسة الشرفا بنات الابتدائية المشتركة، وحرص على حضور طابور الصباح وتحية العلم.  

وشدد مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة  على الحضور الكامل لجميع طلاب المدارس، والبدء في التقييمات للصفوف الأولي والاستعداد لامتحانات المهام الأدائية  للصفوف العليا، ومتابعة الصيانة والقوافل التعليمية. 

وفي نهاية الزيارة أثني مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة على المدرسة وحسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلبة.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بالحضور ابتداء من اليوم الاثنين، على أن يكون الحضور بالزي المدرسي الرسمي مع الالتزام بإحضار جميع الأدوات الشخصية والدراسية الخاصة بكل طالب. 

استمرار تفعيل تسجيل الغياب في جميع المدارس

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تفعيل تسجيل الغياب بجميع المدارس، مشيرةً إلى أنه سوف يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها “الشفهية - التحريرية - المهارية”، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

ونشرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيهات مشددة لجميع الطلاب، تشدد على عودة الدراسة في جميع المدارس لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024، ليتم الانتهاء من مناهج ومقررات الترم الثاني 2024 وكذلك الانتهاء من المراجعات اللازمة قبل امتحانات الترم الثاني 2024.

عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
عودة الدراسة في المدارس
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