اليوم.. البنوك والبورصة تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تستأنف البورصة والبنوك العاملة في مصر، عملها، صباح اليوم الإثنين؛ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التى امتدت لـ6 أيام.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك العاملة في مصر، وفق قرار البنك المركزي كالتالي: يبدأ عمل الموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 3 عصرا، وبالنسبة للمواطنين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرا.

إجازة عيد الفطر في البنوك

وكان البنك المركزي المصري أصدر قررا بتعطيل العمل، اعتبارا من الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل؛ بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية مدة إجازة عيد الفطر المبارك، لتكون 6 أيام، حيث بدأت من الثلاثاء 9 أبريل، وانتهت أمس الأحد.