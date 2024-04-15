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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد وحدة السادات لطب الأسرة والشروق بالكيلو7

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وحدة السادات لطب الأسرة بمنطقة الريفية ووحدة حى الشروق بالكيلو ٧، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالوحدتين، وتم التأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بخدمات الرعاية الأولية، وسلامة الاجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعا مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها.


كما تم التأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.


كما تأكد الدكتور مبروك سالم من انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بوحدة حى الشروق.


يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور المفاجئ والمستمر صباحا ومساء لمتابعة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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