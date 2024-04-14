تفاصيل مأساوية من حادث مصرع وإصابة أسرة كاملة في مطروح .. صور

كانت السعادة تملأ منزل مدرس اللغة الفرنسية مستر عابد والذي حرص على قضاء إجازة العيد مع نجلته في الإسكندرية مصطحبا الزوجة وأبناءه الأربعة تاركا مطروح وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ودع ابنته الكبرى في الإسكندرية متوجها إلى مطروح.



بدأ عابد قيادة السيارة متوجها إلى مقر إقامته في مطروح وضحكات أطفاله وزوجته تملأ السيارة في طريقهم إلى مطروح للعودة الى طلابه لاستكمال الدروس المتبقية قبل امتحانات نهاية العام.

لم يكن مستر عابد يعلم ما يخفيه القدر له وأسرته وهو في طريق العودة إلى مطروح أمام مدينة العلمين وأن وداع ابنته في الإسكندرية قد يكون هو الأخير له.

فأثناء قيادة مستر عابد سيارته الخاصة فوجئ بسيارة نقل أمامه فلم يستطع السيطرة على السيارة التي اصطدمت بالسيارة النقل للتحول السيارة إلى كتله من الحديد لتسيل دماء عابد وأسرته على الأسفلت ولم يتبق إلا دعوات طلابه وزملاءه .

بلاغ لغرفة العمليات

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل على طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة العلمين.

الإسعاف يتوجه لموقع الحادث

فور وقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين الدولي.

وفاة الزوجة وابنتها

استقبلت المستشفى جثتين للزوجة هناء م. ي 40 سنة تعمل سكرتارية بالمدرسة التجريبية بمرسي مطروح وأسيل عابد. ع 9 سنوات.

الابنة تلحق بالأم وشقيتها

كما وصلت المستشفى روجينا عابد. ع 18 سنة طالبة جامعية بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية والتي كانت قد أصيبت بتوقف القلب إلا أن الأطباء قدموا الإسعافات الأولية لها لتعود إلى الحياة وما هي إلا للحظات أخرى لتفارق الحياة لتلحق بالأم وأختها متأثرة بإصابتها والتي كانت تعاني اشتباها ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.

الإسعافات للمصابين

كما استقبلت العناية المركزة بمستشفى العلمين "عابد ع. م 40 سنة مدرس لغة فرنسية" الزوج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، بالإضافة إلى إصابة 2 من أبنائه وهم أريام عابد. ع 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، آدم عابد. ع 7 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.

استمرار الزوج في العناية

بعد تحسن حالة الأبناء الاثنين اريام وآدم تم خروجهم من العناية المركزة ليظل والدهم مستر عابد بالعناية المركزة مع تقديم الأطباء العلاج اللازم.

تحرير محضر

تم تحرير المحضر اللازم من الجهات المختصة والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة مع قيام المرور بإعادة فتح الطريق.

حزن بين الأهالي

خيم حزن شديد على أهالي محافظة مطروح لتعرض مستر عابد مدرس اللغة الفرنسية للحادث ووفاة زوجته واثنين من أبنائه وقام عدد كبير من الأهالي والطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالدعاء له بالشفاء هو ونجليه.

مسيو عابد

حادث مطروح

حادث مطروح