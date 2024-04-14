المرور على 106 منشآت وإعدام نصف طن أغذية وتحرير 63 محضرا بمطروح

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تنظيم عدة لجان من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للمرور ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف: قامت إدارة مراقبة الأغذية، بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في جميع أنحاء المحافظة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك والمرور على 106 منشأة غذائية وتم بإعدام أكثر من 488 كجم أغذية فاسدة وعدد 64 علبة عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 52 عينة وتحرير 63 محضرا جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت وجاري العرض علي النيابة العامة، كما تم التوصية بغلق منشأة غذائية لعدم تواجد الحد الأدنى من اشتراطات التشغيل.



وتم المرور على محطة الغسيل الكلوي بمستشفى العلمين النموذجي وسحب عينات.

واشار "سالم" علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.