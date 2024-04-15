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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحقق إنجازا دوليا بالتقدم طبقا لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إدراج جامعة المنصورة بنتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الأكاديمية لعام 2024، وقد ظهرت جامعه المنصورة في ١٢ تخصص أكاديمي عالمي وكانت ضمن أحسن ٥٠٠ جامعة علي مستوي العالم في ٨ تخصصات أكاديمية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.


وقد ظهرت جامعة المنصورة في تخصصات الرياضيات:


ظهرت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٥٠ عالميًا، والمركز التاني على المستوى المحلي،  تخصص الطب:
ظهرت في الفئة من ٣٥١ إلى ٤٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي تخصص العلوم الطبيعية:
ظهرت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٥٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي ، تخصص الكيمياء:
جاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي ، وتخصص الزراعة والغابات:
جاءت في الفئة من ٢٥١ إلى ٣٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي. وتخصص العلوم الصيدلية:
جاءت في الفئة من ٢٠١ إلى ٢٥٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص علوم الحياة والطب:
ظهرت في الفئة من ٤٠١ إلى ٤٥٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي،  تخصص الهندسة الميكانيكية:
جاءت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٣٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي

تخصص الهندسة والتكنولوجيا:
جاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

 تخصص العلوم البيولوجية:
جاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص علوم الحاسب الآلي:
جاءت في الفئة من ٥٥١ إلى ٦٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص الهندسة الإلكترونية:
جاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الخامس على المستوى المحلي.
وأكد الدكتور شريف  خاطر أن تقدم جامعة المنصورة في مؤشرات تصنيف QS، يرجع إلى خطة الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
كما أشاد بالجهد المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعة في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر.
الجدير بالذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة.

رئيس جامعة المنصورة والتكنولوجيا جامعة المنصورة العلوم الاجتماعية الهندسة الميكانيكية المركز الخامس جامعة المنصورة الدكتور

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