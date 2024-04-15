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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر أميري.. تكليف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

تكليف الشيخ أحمد
تكليف الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للحكومة

أصدر أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأثنين، قرارًا بتكليف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

"أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي مادة أولى - يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله

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