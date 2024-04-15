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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في حالة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

صدى البلد

استشهد فلسطيني وأصيب آخر في حالة حرجة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 وأعلنت السلطات الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثتين، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33,797 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76,465 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها 68 شهيدا إلى المستشفيات، و94 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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