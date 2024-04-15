استدرجوه لمنزل مهجور.. تحقيقات في اتهام عاطلين بالتعدي على صغير في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات اتهام عاطلين باستدراج صغير لمنزل مهجور والاعتداء عليه في أبو النمرس جنوب الجيزة.

تفاصيل التعدي على صغير في الجيزة

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الصغير بالغ من العمر 10 سنوات وقام المتهمين باستدراجه إلى منزل مهجور في أبو النمرس والتعدي عليه جسديا داخل المنزل.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة حيث أمرت بعرض الصغير على الطب الشرعي لبيان الملابسات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقرر والد الصغير المجني عليه، بأن نجله اخبره بقيام شخصين بالاعتداء عليه داخل منزل في أبو النمرس، وقام بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرا في المتهمين اتهمهم بالاعتداء على نجله جسديا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة أبو النمرس تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم فيه شخصين باستدراج نجله البالغ من العمر 10 سنوات وتعدوا عليه جسديا داخل منزل مهجور في بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.