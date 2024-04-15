الخط الثالث للمترو: قطار كل 5 دقائق استعدادا لديربي الأهلي والزمالك

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، التفاصيل الكاملة لاستعدادات الشركة لمباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء اليوم الاثنين في ستاد القاهرة الدولي الساعة 7 مساء، ضمن مبارايات مسابقة الدوري المصري.

تسهيل نقل جماهير مباراة القمة

وقالت الشركة، في تدوينة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن محطات المترو خاصة محطة “الاستاد” على أتم الاستعداد لاستقبال الركاب من جمهور الفريقين، وكذلك فريق خدمة العملاء للترتيبات الخاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأشارت الشركة إلى تسيير قطار كل 5 دقائق لضمان وصول مشجعي الفريقين للاستاد في أسرع وقت وتجنب التكدس والزحام.