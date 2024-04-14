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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تعلن المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بدءا من الإثنين

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت  وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق  مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من صباح غد الإثنين الموافق 15 إبريل 2024  وذلك كالتالي:-

 

أولا : الخطين  الأول والثاني :-
يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 602 رحلة بالخط الثاني .

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد 
آخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م ، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور .

 

ثانيا: الخط الثالث :-

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا
قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا
قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً
قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً
آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا
آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا
وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

 

ثالثا:  القطار الكهربائي الخفيف LRT:
قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا
قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا
قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً
قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً
وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.

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